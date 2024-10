Hribar in Kožul izgubila v četrtfinalu EP-ja RTV Slovenija Peter Hribar in Deni Kožul sta v četrtfinalu moških dvojic na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Linzu naletela na previsoko oviro. Tekmeca sta bila Avstrijec Maciej Kolodziejczyk in Moldavec Vladislav Ursu, ki nista oddala niza in sta slavila s 3:0.

Sorodno





















Omenjeni Avstrija

Darko Jorgić Najbolj brano Osebe dneva Anže Logar

Eva Irgl

Janez Janša

Robert Golob

Luka Dončić