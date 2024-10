V Sydneyju naplavlja skrivnostne krogle črne snovi – ker so nenevarne so plaže spet odprli RTV Slovenija Plaže v Sydneyju so za nekaj dni zaprli, saj so tam našli črne krogle različnih velikosti, a ker so po analizi ugotovili, da te niso nevarne zdravju, so jih spet odprli. Skrivnostno snov še naplavlja, ljudem svetujejo, naj se krogel ne dotikajo.

