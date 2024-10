Iranski ajatola v bran Hamasu, ubiti Sinvar zanj “svetel lik odpora in boja” ter mučenik Demokracija Piše: C. R. Kljub smrti voditelja Jahje Sinvarja je gibanje Hamas preživelo in bo ostalo živo, je danes povedal iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej. “Sinvarjeva smrt je boleča za odporniško fronto, ki pa se z njegovo mučeniško smrtjo ni končala,” je dejal Hamenej v prvem odzivu na smrt vodje palestinskega islamističnega gibanja. Po besedah iranskega vrhovnega voditelja je bil Sinvar –

Sorodno





























Omenjeni Iran

Izrael Najbolj brano Osebe dneva Anže Logar

Robert Golob

Janez Janša

Matej Tonin

Eva Irgl