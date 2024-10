Znano iz česa so nenavadne črne krogle, ki jih je naplavilo na avstralske plaže N1 Sydneyjske plaže, ki so jih pred dnevi zaprli zaradi najdb nenavadnih črnih krogel, so znova odprte. Krogle namreč niso nevarne zdravju, je pokazala analiza, ki pa ni razkrila izvora nenavadnih naplavin.

