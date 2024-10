Foto: Na avtocesti blizu Novega mesta prišlo do naleta več osebnih vozil in tovornega vozila Svet 24 Pri Darsovi avtocestni bazi v Novem mestu so danes izvedli regijsko vajo za primer množične nesreče na avtocesti. Scenarij je predvideval nalet več osebnih vozil in Darsovega tovornega vozila, kar je zahtevalo sodelovanje večjega števila pripadnikov sil za zaščito in reševanje. Vaja je potrdila ustrezno pripravljenost pristojnih služb.



