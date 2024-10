Grozljivka v Avstriji, ubil žensko, evakuirali številne hiše, prišlo do eksplozije Lokalec.si 59-letni Slovak je v avstrijskem mestu Zisterdorf ubil 65-letno žensko. V eksploziji je bil ranjen policist, navajajo Slovenske novice. Policija je po prejetju prijave začela iskanje osumljenca, pri čemer sodelujejo tudi pripadniki posebne enote Cobra. Domnevali so, da se je osumljenec zabarikadiral v vinskem kletnem prostoru blizu kraja zločina, ki je del obsežnega sistema kleti in tunelov, nekat ...

