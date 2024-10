Zmaga Grosupeljčanov v Dekanih Primorske novice Nogometaši v 2. slovenski ligi so danes igrali štiri tekme 11. kroga. Edino zmago so vpisale Grosuplje, ki so z 2:0 zmagale v Dekanih. Bistrica in Bilje sta se razšla z 1:1, Ilirija in Slovan ter Beltinci in Dravinja pa z 0:0.

