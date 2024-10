Maribor je postal bogatejši za novo kulinarično destinacijo – Kavarna in slaščičarna Gourmet Lent, ki je že navdušila ljubitelje vrhunskih sladic, odlične kave in sproščenega vzdušja. Kavarna, opremljena v elegantnem slogu francoskih kavarn, je 18. oktobra odprla svoja vrata v samem srcu mesta, pod osrednjo tržnico – kraju, kjer vsak dan vlada živahno dogajanje in pristno mestno vzdušje. Tržnica, ...