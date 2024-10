Rokometaši Celja Pivovarne Laško so uspešno začeli letošnje nastope v Evropi. V evropski pokal so se vključili v 2. krogu, kjer je njihov prvi nasprotnik predstavnik Bosne in Hercegovine RK Gračanica. Prvo tekmo so pivovarji odigrali danes v gosteh in zmagali s 35:43. Pri Celjanih je bil najbolj učinkovit Uroš Miličević s sedmimi goli, Tadej Mazej in Filip Rakita sta za zmago prispevala po pet zad ...