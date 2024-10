Novinke so se dobro upirale Mariborčankam, ki so z novo zmago skočile na vrh Sportal Odbojkarice OTP Banke Branika so proti novinkam Radol'ca Volley izgubile prvi niz, naslednje tri pa dobile in se s tretjo zmago brez izgubljene točke povzpele na prvo mesto. Neporažene ostajajo tudi prvakinje iz Kamnika, ki pa so se v petek namučile v Novi Gorici, kjer so do zmage prišle po petih nizih. V soboto so se prve zmage sezone veselile članice SIP Šempetra, ki so s 3:0 premagale Grosuplje...

