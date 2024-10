Pomurski policisti obravnavali dve nesreči in tri kazniva dejanja Vestnik V preteklem dnevu so pomurski policisti obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, tri kazniva dejanja, pet kršitev javnega reda in miru, štiri povoženja divjadi ter poškodbo vozila na parkirišču.





