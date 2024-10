Na mariborskem okrožnem sodišču se bo v četrtek o krivdi za uboj 36-letnega zakonskega partnerja na Studencih v Mariboru maja 2022 izrekla Anja Repnik Berša. Obtožnica takrat 31-letno žensko bremeni, da naj bi se znesla nad pet let starejšim moškim, ki so ga policisti v večernih urah našli brez znakov življenja, potem ko so bili obveščeni o prometni nesreči z materialno škodo. Pozneje so zaradi s ...