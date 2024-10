Pomembne volitve v Moldaviji: odločajo o novem predsedniku in približevanju EU N1 V Moldaviji so se ob 7. uri po lokalnem času odprla volišča, na katerih bodo danes volivci odločali o novem predsedniku države in približevanju Evropski uniji. Že zjutraj je več deset tisoč ljudi oddalo svoj glas v prestolnici Kišinjev, za zdaj pa pri volilni komisiji niso zaznali incidentov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

