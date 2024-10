V Nemčiji so v soboto pridržali domnevnega podpornika skrajne Islamske države (IS), ki naj bi načrtoval napad na izraelsko veleposlaništvo v Berlinu. Da je obstajal načrt za napad, so potrdili tudi pri izraelskem veleposlaništvu. Tožilstvo očita osumljencu podpiranje tuje teroristične organizacije.



