SLOVENSKA BISTRICA Napadli občana in pobegnili z njegovim avtom Novice.si Policisti na bistriškem območju poizvedujejo za neznanimi ropari, ki so se včeraj popoldne v okolici Poljčan lotili občana. Eden ga je udaril, nakar so mu vzeli avtomobilske ključe in še nekaj drugih predmetov ter se z njegovim vozilom odpeljali. Avto je policija kmalu našla, napadalce pa še iščejo. PŠ Prispevek SLOVENSKA BISTRICA Napadli občana in pobegnili z njegovim avtom je bil objavljen na Novice.si.

