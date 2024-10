(Foto in video) Huda ura v Italiji: Umrl 20-letnik, ki ga je v avtu odnesla deroča reka Svet 24 Več delov Italije je ponoči prizadelo hudo neurje, močno deževje pa je danes napovedano za 13 od 20 dežel. Številne ceste so neprevozne, prišlo je do izpadov elektrike. Na območju Bologne je moralo domove zapustiti več kot 2000 ljudi.



