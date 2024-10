Še eno nadaljevanje limonade imenovana izstopi in še en transfer v nedoločnost, ki je sad domišljavosti in praznega napuha Demokracija Piše: Vančo K. Tegov Res je. Na žalost. Ampak tako je. Dejan Kaloh, o komer gre beseda pri pisanju teh nekaj vrstic, je v preteklosti naredil veliko, da ga je njegova »realna« marketinška vrednost ponesla visoko na nerealen visok politični rating. Pa je kar gor ostal. Predolgo in brez realnega kritja. Ga je zaneslo in odneslo »visoko« in se je tam spozabil in ostal, kot je v eni skladbi njegove ...

