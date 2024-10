Zaradi obnove cestišča bo od sobote do 30. oktobra zaprta cesta Podzemelj-Dolenjci Radio Krka Zaradi prenove in asfaltiranja cestišča bo od sobote od 17. ure do 30. oktobra do 17. ure popolna zapora ceste...

