Avstrijska prestolnica bo letos prvič gostila konferenco Vienna After Dark, ki bo osredotočena na izzive nočnega življenja in klubske kulture v globalnem kontekstu. Med 14. in 16. novembrom bo mesto z več kot 30 dogodki in 125 mednarodnimi govorci postalo središče razprav o ključnih temah, kot so varnost, trajnost in osveščanje.