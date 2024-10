Premier Robert Golob, zunanja ministrica Tanja Fajon, nekdanji predsednik Danilo Türk in generalni komisar UNRWA Philippe Lazzarini so obiskali otroke iz Gaze, ki so na rehabilitaciji v URI Soča. Po obisku so izpostavili grozljive zgodbe, ki so jih slišali od otrok in mladostnikov. "Želijo si odgovora na vprašanje, ali bomo še kdaj imeli normalno življenje," je izpostavil premier. Ob tem je napov ...