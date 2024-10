V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so izpostavili skrb o trenutni kadrovski krizi v domovih za starejše, ki sedaj ogroža že zagotavljanje ustreznih storitev za stanovalce in zdravje zaposlenih. Po besedah skupnosti so ti namreč izpostavljeni visokim delovnim obremenitvam in in čedalje bolj nepredvidljivim delovnim urnikom.