Zaradi salmonele odpoklicali čevapčiče in piščančje ražnjiče N1 Uprava za varno hrano je minuli petek odpoklicala več živil, med drugim piščančje ražnjiče in čevapčiče. V njih so namreč odkrili salmonelo.

