Mladoletnik na sprehajališču napadel starejšo žensko in ji ukradel nahrbtnik N1 Policisti bodo kazensko ovadili mladoletnika, ki je na Župančičevem sprehajališču v Novem mestu v petek popoldne s kovinskim predmetom udaril starejšo sprehajalko po glavi in ji ukradel nahrbtnik z denarnico. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, bodo kazensko ovadbo podali tudi zoper mladoletnega sostorilca.

