Znani slovenski trgovec: teh čevapčičev ne jejte SiOL.net Podjetje Hofer je iz prodaje odpoklicalo izdelek čevapčiči 480 g znamke Okus podeželja, ki ga dobavlja podjetje Celjske mesnine. Izdelek so odpoklicali, saj so pri enem od rednih preverjanj kakovosti ugotovili prisotnost bakterije salmonela in patogenega mikroba.

