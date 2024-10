Finančni minister verjame v ekonomsko upravičenost JEK-a 2. Stroka opozarja na "izjemna tveganja". RTV Slovenija Strokovnjaki, ki so sodelovali na javni tribuni ministrstva za okolje, podnebje in energijo, so izpostavili visoka ekonomska tveganja pri morebitni odločitvi za gradnjo JEK-a 2. Minister za finance kljub vsemu meni, da je Slovenija projekt zmožna izvesti.

