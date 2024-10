Možatost brez postavljanja, pričevanje vere brez samopravičnosti ter razgled na tri griče – Golgoto, Akropolo in Kapitol –, ki pa niso enako visoki, saj Golgota sega do božjega sveta. Tudi to oznako iz ust Vinka Ošlaka je bilo slišati v zvezi s tem, kaj je zaznamovalo življenje in delo Alojza Rebule na odprtju posveta, ki ga v dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani prirejata ...