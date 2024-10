Za napeljevanje k umoru Stephanu prisodili 16 let zapora RTV Slovenija Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je libanonskega znanstvenika Michela Stephana spoznal za krivega napeljevanja k umoru Iračana in mu prisodilo 16 let zapora. Stephan je tako enotno obsojen na 23 let in osem mesecev zapora. Sodba še ni pravnomočna.

