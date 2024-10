Svoje videnje romske problematike, ki je sicer že dlje časa predmet politične razprave, so danes predstavili tudi v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije. Politično neukrepanje namreč vse bolj ogroža tudi zaposlene v trgovinski panogi, so opozorili in se obrnili tudi na vodstva trgovinskih podjetij z zahtevo po dodatni zaščiti svojih zaposlenih. preberite več » ...