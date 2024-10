Boštjančič: "Referendumsko vprašanje se je začelo izrabljati v politične namene. To je žalostno." RTV Slovenija Redko se zgodi, da so si politične stranke tako enotne kot so si bile danes pri ukinitvi pobude za referendum o izgradnji JEK-a 2. So se stranke med seboj dogovorile za to in ali se bodo opravičile volilcem? Časa za ukinitev pobude je le še tri dni.

Sorodno