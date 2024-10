Premier Robert Golob na delovnem obisku pri predsedniku ZDA Joeju Bidnu SiOL.net Slovenski premier Robert Golob se bo v torek v Beli hiši srečal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom. Do srečanja prihaja po veliki poletni izmenjavi zapornikov med Zahodom in Rusijo, katere del je bila z zamenjavo ruskih vohunov tudi Slovenija. Po napovedih Goloba naj bi se sicer z Bidnom posvetila predvsem perečim izzivom v svetu ter sodelovanju na področju inovacij in energetike. Verjame tudi...

Sorodno









































Omenjeni Joe Biden

Robert Golob

Rusija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Anže Logar

Janez Janša

Bojan Kumer

Klemen Boštjančič

Zvonko Černač