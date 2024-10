Postanite nadzornik parkirnin v Mariboru, Marprom nudi zaposlitev Lokalec.si Podjetje Marprom, del Skupine JHMB, je objavilo razpis za prosto delovno mesto nadzornika parkirnin, ki bo skrbel za nadzor plačevanja parkirnin v belih conah. Če si želite dolgoročne zaposlitve v stabilnem okolju, je to odlična priložnost za vas! “Če vas zanima dolgoročna zaposlitev na tem delovnem mestu, nam pošljite prijavo preko elektronske ali običajne pošte do 31. 10. 2024,” so zapisali na ...

