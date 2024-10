NIJZ opozarja pred goljufijami v imenu Programa Svit Lokalec.si NIJZ opozarja na nov primer zlorabe imena Programa Svit za prodajo različnih izdelkov in storitev, pod pretvezo izvajanja zdravstvenih storitev. NIJZ v sporočilu za javnost izpostavlja, da program Svit, namenjen zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki, ne ponuja plačljivih storitev ali izdelkov. Ljubljana. Državni presejalni program Svit, namenjen zgodnjemu o ...

