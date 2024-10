Društvo Srebrna nit pred iztekom roka za vložitev zahteve za vdovsko pokojnino pristojno ministrstvo poziva k spremembi zakona, s čimer bi omogočili priznanje in odmero pravice do vdovske pokojnine po uradni dolžnosti. Številni upokojenci zaradi omejenega dostopa do informacij letos še niso uveljavili pravice do izplačila, so opozorili v sporočilu.