Poteka evropski teden varnosti in zdravja pri delu Vlada RS Vsako leto v mesecu oktobru (43. teden v letu) poteka evropski teden varnosti in zdravja pri delu, ki predstavlja vrhunec kampanje Zdravo delovno okolje. V tem tednu po vsej Evropi poteka na stotine dogodkov ozaveščanja o različnih témah varnosti in zdravja pri delu.

