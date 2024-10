Avto “pobegnil” voznici in povozil sopotnico N1 Voznica osebnega vozila je v Trbovljah parkirala vozilo, ki pa ga ni primerno zavarovala. Vozilo se je začelo premikati vzvratno in z vrati podrlo voznico. Sopotnico, ki je pred tem že izstopila iz vozila in ga skušala ustaviti, pa je avto prevozil, zato je huje poškodovana.

