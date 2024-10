Vanesa s pesmijo presenetila očeta in raznežila občinstvo 24ur.com Na odru šova Slovenija ima talent se je zgodil nepozaben trenutek, ko je 23-letna Vanesa Ramšak nenadoma na oder stopila iz občinstva in pripravila ganljivo presenečenje za svojega očeta. Zgodba mlade pevke se je dotaknila ne le njenega očeta, temveč tudi celotnega občinstva in žirije.

