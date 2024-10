Boscarol bi v BTC-ju gradil stanovanjsko sosesko 'po dostopnih cenah' 24ur.com Družba Boscarol na skoraj 10 hektarjev velikem območju v ljubljanskem BTC, kjer je imelo svoje prostore in skladišča Žito, dolgoročno načrtuje poslovno-stanovanjsko sosesko z okoli 1000 stanovanji po dostopnih cenah. Upajo, da bi lahko v petih letih prišli do spremembe občinskih prostorskih aktov in priprave gradbenih dovoljenj za gradnjo po fazah.

