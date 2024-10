Zamrznjeno rusko premoženje odslej za posojilo Ukrajini? 24ur.com Evroposlanci so potrdili pravno podlago, ki bo omogočila uporabo prihodkov od zamrznjenega ruskega premoženja za financiranje posojila Ukrajini. Skupina G7 namerava Ukrajini posoditi do 45 milijard evrov, od tega naj bi EU prispevala do 35 milijard. Postopek potrjevanja mora zdaj zaključiti Svet EU, ki je posojilo Ukrajini že podprl.

