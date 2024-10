V gorski nesreči so se poškodovali trije policisti: med usposabljanjem se je odlomila skala Primorske novice V Karavankah, v grebenu Na Možeh, nad Zelenico, se je včeraj opoldne med usposabljanjem policistov Gorske policijske enote zgodila hujša nesreča. Trije policisti, med njimi je tudi policistka, so se lažje poškodovali, čeprav so prve informacije kazale, da naj bi ...

