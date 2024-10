Vlada in sindikati parafirali kolektivno pogodbo za javni sektor RTV Slovenija Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so parafirali kolektivno pogodbo za javni sektor. Podpis je predviden v prvi polovici novembra, skupaj s krovnim dogovorom in kolektivnimi pogodbami dejavnosti. Stebrna pogajanja so še odprta.

Sorodno