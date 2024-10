(ZADEVA TRENTA) Ko na sodišču ni Janše, tudi novinarjev ni na spregled; Kastelic: Cenilci in tožilci ne upoštevajo dejanskih kupoprodajnih pogodb Demokracija Piše: Gašper Blažič Današnja obravnava v zadevi Trenta se je na celjskem sodišču odvijala brez navzočnosti Janeza Janše, prišla pa sta obtožena Klemen Gantar in Branko Kastelic. Po besedah Francija Matoza je Janša poslal opravičilo zaradi nujne seje državnega zbora, na kateri so obravnavali poročilo varuha človekovih pravic. Prav tako današnje obravnave – razen avtorja tega članka – mediji niso s ...