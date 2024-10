Odštevanja je konec, začenja se liga NBA! Sportal Ljubitelji košarke bodo končno dočakali to, kar so vse od junija letos težko pričakovali. Z obračunoma med Bostonom in New Yorkom ter Minnesoto in LA Lakers se začenja letošnji lov na šampionski prstan. Luka Dončić, ki vstopa v sedmo sezono lige NBA, bo s soigralci pri Dallas Mavericks na delu v noči s četrtka na petek, ko bodo zaigrali proti San Antonio Spurs, Vlatko Čančar pa bo z Denverjem isti dan igral proti Oklahomi.

