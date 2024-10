Pes napadel deklico in jo ugriznil v obraz, policija išče lastnico SiOL.net V bližini zdravstvenega doma v Kranju je v ponedeljek popoldne pes, ki je bil sicer na povodcu, napadel 10-letno deklico in jo ugriznil v obraz. Deklica je utrpela lažje poškodbe, oskrbeli so jo na urgenci. Kranjski policisti skrbnico psa pozivajo, naj se javi na policijo.

