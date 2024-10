Nagrada Kristine Brenkove Protideževni juhi, kakovostni in dinamični slikanici s svetlim sporočilom RTV Slovenija Pisateljica Majda Koren in ilustratorka Ana Maraž sta prejeli nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico Protideževna juha. Delo spodbuja domišljijo, vsebuje ljudske pregovore in je bogata z ilustracijami.

