Za napeljevanje k umoru je Michelu Stephanu prisodilo 16 let zapora Primorske novice Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je libanonskega znanstvenika Michela Stephana včeraj zaradi napeljevanja k umoru Iračana obsodilo na 16 let zapora. Ker je bil Stephan zaradi napeljevanja k umoru enkrat že obsojen na osemletno zaporno kazen, mu je sodišče kazni združilo in mu izreklo 23 let in osem mesecev enotne zaporne kazni. Sodba še ni pravnomočna.

