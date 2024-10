VIDEO: Na posvetu Mladi in kriminal tudi o otrocih in mladih, ki so ali žrtve ali storilci kaznivih dejanj Lokalec.si Policijska uprava Maribor je organizirala 21. strokovni posvet Mladi in kriminal. Rdeča nit posveta je bila obravnavanje odklonskega ravnanja mladih, osredotočeni so bili na generacijo Z. Ob tem pa so se posvetili tudi vlogi policistov in drugim službam, ki obravnavajo mlade. Pomembna je izmenjava mnenj in izkušenj “Mladi danes odraščajo v svetu, ki se hitro spreminja, obkroženi so z digitalnimi t ...

