Večina prebivalcev ima po električnem mrku na Kubi znova dostop do elektrike N1 Približno 70 odstotkov prebivalcev Kube ima znova dostop do elektrike, so danes sporočile tamkajšnje oblasti, potem ko je celotno državo minuli petek prizadel obsežen izpad električnega omrežja. Temu je v nedeljo sledila še tropska nevihta Oscar, ki je na vzhodu otoške države terjala najmanj šest življenj.

