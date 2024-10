Z mednarodno konferenco o prehranski varnosti so se zaključili 12. slovenski razvojni dnevi Vlada RS Z mednarodno konferenco o prehranski varnosti in drugim slovenskim humanitarnim forumom so se zaključili 12. slovenski razvojni dnevi, ki so pod naslovom »Za svet brez lakote« potekali od 15. do 22. oktobra 2024. Drugi slovenski humanitarni forum je otvorila predsednica dr. Nataša Pirc Musar, na panelu o oboroženih konfliktih in prehranski krizi pa je sodelovala ministrica Tanja Fajon.

