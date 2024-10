Mestna občina Celje na hitro sprejela še en rebalans z nižjimi prihodki in odhodki. To so razlogi zanj … Celje.info Mestni svet Mestne občine Celje je včerajšnji prvi izredni seji v tem mandatu sprejel letošnji 3. rebalans občinskega proračuna, obravnavanega po hitrem postopku. Razlog za še en rebalans je izvedba ... Beri dalje ...

Sorodno