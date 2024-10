Slovenija iz mehanizma EU-ja za okrevanje in odpornost prejela še 257,7 milijona evrov RTV Slovenija Evropska komisija je iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost izplačala 141,6 milijona evrov nepovratnih sredstev in 116,1 milijona evrov posojil. Gre za izplačilo tretjega zahtevka.

